Эрдоган назвал ожидаемый доход от туризма в Турции по итогам 2024 года

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна рассчитывает получить доходы от туризма в размере $60 млрд, приняв по итогам 2024 года 60 млн туристов. Его речь во время выступления в Стамбуле вел телеканал TRT Haber.

По словам турецкого лидера, к концу июля число туристов, посетивших страну, достигло 35 млн.

Эрдоган напомнил, что в 2023 году Турцию посетили 56,7 млн туристов, а доходы от отрасли составили $56 млрд.

24 августа глава Ассоциации турагентств Турции (TÜRSAB) Фируз Баглыкая заявил, что российский туристический поток в страну вырос на 2,8% за первые шесть месяцев 2024 года.

До этого зампред турецкой партии Vatan Хакан Топкурулу говорил, что российские туристы продолжают приезжать в Турцию, несмотря на санкционное давление США. Он отмечал, что туристы из РФ в текущем году занимают 10-е место по количеству приезжающих в страну.

Согласно статистике министерства культуры и туризма Турции, за первые шесть месяцев 2024 года страну посетили 21,6 млн иностранцев, что на 10% превышает показатель за аналогичный период 2023-го. В пятерку стран – поставщиков туристов в республику помимо РФ также вошли Германия, Великобритания, Иран и Болгария.

Ранее стало известно, почему в Турции отдыхать выгоднее, чем в России.