Индия нацелилась на вхождение в десятку ведущих туристических держав мира к 2029 году. Амбициозный план озвучил Гаджендра Сингх Шекхават, глава министерства туризма и культуры страны, выступая на экономическом форуме World Leaders Forum, передает The Economic Times.

Сейчас республика занимает 39-ю строчку в рейтинге из 119 туристических направлений. Однако власти намерены кардинально изменить ситуацию.

«Наша цель — войти в топ-10 мировых туристических направлений за 5 лет», — заявил министр.

Для достижения амбициозных целей Индия делает ставку на диверсификацию туристических маршрутов. Сейчас 65% иностранных гостей посещают лишь 6 штатов из 28 и столичный округ Дели. Власти намерены популяризировать другие регионы страны, привлекая путешественников богатой культурой и кухней.

До этого стало известно, что Индия завершила эпоху непрерывного диалога с Пакистаном из-за его действий в Джамму и Кашмире, заявил глава МИД Индии Субраманиам Джайшанкар.

Ранее президент Черногории назвал причину введения санкций против России.