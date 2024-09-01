Контейнерная отрасль переживает новый бум прибыли

Глобальная контейнерная отрасль продемонстрировала значительный рост прибыли во втором квартале 2024 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на новый анализ отрасли.

По данным издания, чистая прибыль крупнейших контейнерных перевозчиков мира, включая датскую A.P. Moller-Maersk A/S и китайскую Cosco Shipping Holdings Co., почти удвоилась по сравнению с первым кварталом и превысила $10,2 млрд.

Этот показатель превзошел результат второго квартала 2023 года, когда прибыль составила $8,88 млрд. Эксперт отрасли Джон Маккаун прогнозирует дальнейший «существенный рост» прибыли в текущем квартале, учитывая устойчивость рынка международной торговли товарами.

По информации агентства, на рост прибыли повлияли рекордные объемы перевозок и повышение фрахтовых ставок после изменения маршрутов в Красном море. Согласно данным Container Trades Statistics Ltd, мировой объем контейнерных перевозок достиг рекордных 46,4 млн единиц в 20-футовом эквиваленте, превысив предыдущий рекорд в 46,2 млн, установленный во втором квартале 2021 года.

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