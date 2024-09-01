Турецкая промышленность страдает от жесткой денежной политики

Союз торговых палат и товарных бирж Турции зафиксировал рост числа закрывающихся компаний на 40% в июле по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Об этом сообщает Bloomberg .

По данным издания, бизнес в стране испытывает трудности из-за комбинации факторов, включая рост цен, ограниченный доступ к финансированию и слабый спрос. По данным агентства, текстильная и швейная промышленность оказались среди наиболее пострадавших отраслей. Центральный банк Турции с апреля удерживает ключевую ставку на уровне 50% — самом высоком за последние 20 лет. Это создало жесткие условия для бизнеса на фоне годовой инфляции, превышающей 60%.

«Мы находимся в водовороте проблем. Раньше мы выходили из них быстрее», — заявил глава Ассоциации производителей одежды Турции Рамазан Кая.

По информации агентства, экспортно-ориентированные компании также страдают от снижения спроса в Европе — крупнейшем экспортном рынке Турции. Несмотря на падение лиры на 13% к доллару с начала года, экспортеры считают курс национальной валюты слишком высоким.

Как отмечает издание, ключевой задачей для министра финансов Мехмета Шимшека является снижение инфляции без чрезмерного ущерба для экономики. Согласно прогнозам Bloomberg Economics, годовой рост Турции в 2024 и 2025 годах составит 3,2% и 3,4% соответственно, что ниже средних показателей в 5%, наблюдавшихся до пандемии COVID-19.

Накануне стало известно, что одним из факторов перегрева российской экономики стал отказ граждан от экономного потребления. Главный экономист «Т-Инвестиции» Софья Донец отметила, что россияне стали меньше искать скидки и посещать дискаунтеры, предпочитая тратить деньги активнее. Это, по ее мнению, привело к летнему всплеску инфляции, связанному с потребительским оптимизмом, достигшим своего пика весной.

Ранее стало известно, сколько турецких брендов одежды пришли в Россию за три года.