Аналитики зафиксировали спад в потреблении россиян

Темпы роста потребления россиян в июне 2024 года замедлились до 5,5%. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) и Минэкономразвития.

По информации издания, максимальный прирост показателя с начала текущего года наблюдался в феврале и составил 9,9%. В августе 2023 года темпы потребления россиян увеличивались максимальными темпами на 12,8%, однако в начале 2024 года перешли к замедлению.

Как отмечает издание. в поквартальном выражении показатель также продемонстрировал снижение. Если в третьем квартале 2023 года (июль-сентябрь) рост потребления составлял 12,5%, то во втором квартале 2024 года (апрель-июнь) этот показатель снизился до 6,6%.

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