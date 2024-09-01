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Аналитики зафиксировали спад в потреблении россиян

ЦМАКП: рост потребления в России замедлился до минимума с начала года

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Темпы роста потребления россиян в июне 2024 года замедлились до 5,5%. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) и Минэкономразвития.

По информации издания, максимальный прирост показателя с начала текущего года наблюдался в феврале и составил 9,9%. В августе 2023 года темпы потребления россиян увеличивались максимальными темпами на 12,8%, однако в начале 2024 года перешли к замедлению.

Как отмечает издание. в поквартальном выражении показатель также продемонстрировал снижение. Если в третьем квартале 2023 года (июль-сентябрь) рост потребления составлял 12,5%, то во втором квартале 2024 года (апрель-июнь) этот показатель снизился до 6,6%.

До этого стало известно, что инициатива ЛДПР о повышении МРОТ до ₽30 тыс. вряд ли будет поддержана правительством из-за финансовых трудностей регионов.

Ранее трейдеры разошлись во мнениях о планах ОПЕК+ на четвертый квартал.

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