Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ЦБ ужесточил правила выдачи необеспеченных кредитов

ЦБ повысил надбавки к коэффициентам риска по кредитам с 1 сентября

close
Алексей Куденко/РИА Новости

Центральный банк России (ЦБ) с 1 сентября повысил надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

По данным ЦБ, такая мера направлена на ограничение роста долговой нагрузки граждан и накопление макропруденциального запаса капитала банков. Регулятор отмечает ускорение роста задолженности по необеспеченным потребкредитам в последние месяцы.

«В мае задолженность увеличилась на 2%, в апреле и марте — на 1,8%. Годовые темпы роста задолженности составили 18,1%, что значительно опережает динамику доходов населения», — говорится в сообщении Центробанка.
По информации регулятора, в первом квартале 2024 года рост доходов населения составил 14,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Таким образом, увеличение задолженности по кредитам существенно превышает рост доходов граждан.

До этого стало известно, что за год россияне стали гораздо чаще допускать просрочку по выданным кредитам наличными. По данным экспертов, доля предоставленных в январе и апреле ссуд с просрочкой более 30 дней на третий месяц с момента выдачи увеличилась более чем вдвое — с около 0,5% до 1,2%.

Ранее банки выразили обеспокоенность созданием небанковских поставщиков платежных услуг, которые смогут проводить платежи наряду с банками.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами