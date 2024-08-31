Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как отказаться от хранения биометрических данных

Юрист Гусятников: граждане могут самостоятельно отказаться от хранения биометрии

close
Fernando Soares/Depositphotos

Россияне могут в любой момент отказаться от предоставления своих биометрических данных организациям, заявил старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников. Его слова приводит Финансы Mail.

Ограничить доступ к личным данным можно несколькими способами, отметил эксперт. Самый простой — через портал «Госуслуги» в разделе «Биометрия». Если там есть какие-то данные, их можно удалить одним нажатием кнопки.

Еще один способ — написать заявление на отказ от хранения биометрии в МФЦ, продолжил Гусятников. Для этого необходимо прийти туда с паспортом.

«Чтобы удалить данные полностью, необходимо посетить учреждение, через которое они были собраны для того, чтобы отозвать согласие на обработку биометрических данных. Тогда они будут полностью удалены в системе ЕБС», — добавил юрист.

До этого российским домохозяйкам рассказали, как оформить пенсию. Сформировать ее можно самостоятельно за счет регулярных взносов в Соцфонд.

Ранее россиянам рассказали, что делать в случае визита арендодателя без звонка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами