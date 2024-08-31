Россиянам рассказали, как отказаться от хранения биометрических данных

Россияне могут в любой момент отказаться от предоставления своих биометрических данных организациям, заявил старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников. Его слова приводит Финансы Mail.

Ограничить доступ к личным данным можно несколькими способами, отметил эксперт. Самый простой — через портал «Госуслуги» в разделе «Биометрия». Если там есть какие-то данные, их можно удалить одним нажатием кнопки.

Еще один способ — написать заявление на отказ от хранения биометрии в МФЦ, продолжил Гусятников. Для этого необходимо прийти туда с паспортом.

«Чтобы удалить данные полностью, необходимо посетить учреждение, через которое они были собраны для того, чтобы отозвать согласие на обработку биометрических данных. Тогда они будут полностью удалены в системе ЕБС», — добавил юрист.

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