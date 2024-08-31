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Решетников рассказал о планах России по торговле с Узбекистаном

Решетников: Россия и Узбекистан намерены утроить товарооборот

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Россия и Узбекистан намерены нарастить товарооборот до $30 млрд в год, то есть в три раза по сравнению с текущим, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. Его слова приводит РИА Новости.

«Десять миллиардов [долларов] цифру достигли. Казалось бы, хорошо. Но, опять же, [хорошие ] отношения лидеров наших стран постоянно заставляют нас двигаться вперед», — комментирует министр.

Узбекистан сегодня является одним из локомотивов для российской экономики, подчеркнул Решетников.

В 2023 году объем торговли между РФ и Узбекистаном составил $9,88 млрд. Прирост составил 5,4% в годовом выражении. За январь — июнь текущего года товарооборот между странами подскочил на 29,5% год к году, достигнув отметки в $5,75 млрд.

До этого сообщалось, что Россия по итогам первых семи месяцев осталась в топ-3 торговых партнеров Узбекистана.

Ранее стало известно о планах России и Афганистана довести товарооборот до $10 млрд.

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