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Индия продолжила закупаться российскими нефтепродуктами

Индия в июне нарастила закупки нефтепродуктов из России в 2,5 раза

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Reuters

Индия по итогам июня импортировала из России нефтепродуктов на $240 млн. Поставки в годовом выражении взлетели в 2,5 раза. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на индийскую статслужбу.

В результате в июне РФ стала лидером по поставкам нефтепродуктов в Индию с долей в 28,6% от общего объема импорта южноазиатской страны. Второе место заняли ОАЭ с 21,6%. За первый месяц лета Эмираты поставили на индийский рынок нефтепродуктов на $181,4 млн. Топ-3 замыкает Южная Корея с $128,5 млн и долей в 15,3%.

Несмотря на резкий скачок поставок в июне, по итогам первого полугодия импорт нефтепродуктов из РФ в Индию заметно сократился — на 21% год к году. Так, объем поставок в январе — июне составил $1,6 млрд против 4,5 млрд за аналогичный период 2023-го.

До этого в Венгрии обвинили ЕС в ханжестве из-за покупки российской энергии через Индию.

Ранее Украина подтвердила, что продолжит транзит нефти из РФ в Европу в 2025 году.

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