Аналитик назвал основные факторы поддержки рубля

Среди ближайших факторов поддержки рубля можно отметить возможное дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики Банка России, заявил портфельный управляющий УК «Первая» Максим Федосов.

Заседание совета директоров регулятора по ключевой ставке назначено на 13 сентября. Не исключено, что в ЦБ примут решение повысить ставку с текущих 18% годовых до 20% годовых, отметил аналитик.

На более долгосрочном горизонте динамика курса российской валюты будет по большей части определяться скоростью нормализации расчетов с торговыми партнерами РФ, а также других финансовых операций, продолжил Федосов.

«Мы ожидаем, что на валютном рынке будет преобладать тенденция к ослаблению рубля, поддерживаемая сохранением высокого спроса на импорт, оттоком капитала и смягчением параметров указа об обязательном возврате валютной выручки, упрощающем расчеты для экспортеров», — подытожил эксперт.

До этого стало известно о миллиардах юаней, зависших между Россией и КНР.

Ранее турецкий госбанк Ziraat отказался от операций с рублем.