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РФ в 2023 году опередила США и Катар по экспорту газа

IGU: РФ по итогам 2023 года сохранила лидерство по экспорту газа

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

РФ по итогам 2023 года сохранила лидерство по экспорту газа, опередив США и Катар. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Международный газовый союз (IGU).

В материале подчеркивается, что введенные против Москвы санкции не помешали ей поставлять топливо в европейские государства. Данные страны по-прежнему остаются крупнейшими потребителями российского сжиженного природного газа (СПГ), уточняется в публикации.

Более того, по данным агентства, РФ до сих пор является крупнейшим экспортером газа в мире. В прошлом году страна поставила в другие государства 139 млрд кубических метров газа.

На втором и третьем местах в соответствующем рейтинге оказались Катар и США соответственно. Первый по итогам 2023 года экспортировал 128 млрд кубических метров газа, а вторые — 127 млрд кубических метров газа. Четвертую строчку, в свою очередь, заняла Норвегия с 120 млрд кубических метров газа.

Также в статье со ссылкой на подсчеты компании «Газпром» отмечается, что в период с января по август 2024 года поставки топлива по трубопроводу «Сила Сибири» увеличились на 37%. Ожидается, что уже в следующем году эта нитка достигнет своей проектной мощности в 38 млрд кубических метров газа.

Кроме того, глава корпорации Алексей Миллер анонсировал начало поставок российского метана в КНР и по дальневосточному маршруту в 2027 году. При этом недавно РФ организовала экспорт топлива в Узбекистан и Киргизию.

Ранее на Украине высказались о продолжении транзита нефти из РФ по территории страны.

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