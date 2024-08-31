Стало известно, где живет больше всего миллионеров

В 2023 году в США проживало наибольшее количество миллионеров — почти 22 млн человек. Это 38% всех миллионеров мира. Об этом свидетельствуют данные отчета UBS о мировом благосостоянии.

Для сравнения: на всю Западную Европу приходится 28% богатейших людей мира, на Китай — 10%.

США — один из немногих рынков, где рост благосостояния ускорился с 2010 года по сравнению с предыдущим десятилетием, отмечают аналитики UBS. Так, средний рост благосостояния в Штатах вырос с 3,7% в период с 2000 по 2010 год до почти 6,3% в период с 2010 по 2023 год.

За последние 15 лет больше всего благосостояние выросло в Азиатско-Тихоокеанском регионе — почти на 177%. На втором месте Америка — 146%. Регион EMEA значительно отстает — прирост за период составил чуть менее 44%.

До этого сообщалось, что владелец LVMH Бернар Арно вернулся в топ-3 богатейших людей планеты.

Ранее в России появилась новая женщина-миллиардер.