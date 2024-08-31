Назван самый популярный срок вклада

Депозит сроком на три месяца является самым востребованным продуктом среди российских вкладчиков. Его выбирают 40% клиентов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные финансового маркетплейса «Сравни».

На втором месте по популярности оказались вклады сроком на шесть месяцев. Их выбирают 35% россиян. Вклады на год открывают лишь 5% клиентов, свыше года — и вовсе 1%. Остальные предпочитают накопительные счета.

Ставки по вкладам в России уже превысили 19% практически по всем срокам размещения на фоне сигналов Центробанка о продолжительном периоде жесткой денежно-кредитной политики. Эксперты допускают дальнейший рост ставок по депозитам до конца года.

Следующее заседание ЦБ РФ назначено на 13 сентября. Не исключено, что регулятор повысит ключевую ставку с 18% до 20% годовых.

Ранее эксперт перечислил подвохи вкладов и накопительных счетов.