Бывший сотрудник Дурова рассказал, как тот относится к России

Бывший пресс-секретарь основателя Telegram Павла Дурова Георгий Лобушкин рассказал в эфире Youtube-канала проекта «Повесточка», что бизнесмен любит Россию.

«Дуров любит Россию несмотря на все истории. Это мое мнение <...> Я даже помню, как мы праздновали День [Государственного] флага еще во времена «ВКонтакте», — поделился Лобушкин.

Он уточнил, что все в команде Дурова являются выходцами из России, как и он сам.

До этого Лобушкин говорил, что арест основателя мессенджера Telegram Павла Дурова — это атака США, а не Франции.

По его словам, мессенджер Telegram соблюдает законы всех стран, где работает. Например, он исполнял требования санкционного законодательства. Лобушкин выразил мнение, что причины произошедшего с Дуровым глубже и связаны с Соединенными Штатами.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана.

Во французской полиции заявили Reuters, что бизнесмена обвинили в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram. Там добавили, что Дуров находится под следствием национальных управлений по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством.

Ранее Илон Маск призвал освободить Дурова.