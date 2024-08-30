Сбер призвал российский бизнес развивать экологическое сотрудничество со странами БРИКС

Российскому бизнесу нужно совершенствовать систему корпоративного управления, внедрять более экологичные процессы, снижать уровень выбросов углекислого газа, углеродоемкости товаров и бизнеса, а также развивать сотрудничество со странами БРИКС в этой сфере. Такое мнение во время деловой сессии «Климатическая повестка для бизнеса: риски и возможности» в ходе форума «Климатическая повестка БРИКС в современных условиях» высказала старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова.

По словам том-менеджера Сбера, на отечественный рынок сегодня влияет множество факторов, среди которых непрерывный процесс формирования инфраструктуры и ужесточение регулирования в области климата и экологии, сохранение фокуса на новых рынках в торгово-экономическом сотрудничестве, в первую очередь стран БРИКС.

Татьяна Завьялова отметила, что в мире полностью пересматриваются ценности и сама структура устойчивого развития и ESG.

«Мы для себя видим два основных трека, которые объясняют, зачем мы этим занимаемся. Первый трек — ESG-риски. Климат меняется и это приводит к серьезным финансовым потерям. Мы уже около трех лет занимаемся разработкой систем по оценке физических и климатических рисков, активно используем эти модели внутри Сбера», — рассказала Завьялова.

Она пояснила, что когда компания эффективно управляет рисками, она сокращает издержки.

«При этом мы заинтересованы в том, чтобы у бизнеса были рост и развитие. Поэтому мы помогаем нашим бизнес-партнерам внедрять и использовать наши системы искусственного интеллекта, чтобы оценивать их климатические риски и возможные последствия, что позволяет корректировать тактические и стратегические планы», — добавила она.

Вторым направлением Завьялова назвала адаптацию.

«Сбер понимает, что работа с адаптацией и митигацией климатических изменений требует новых технологических решений — это растущий во всем мире рынок GreenTech, который сейчас оценивается в €5 трлн и ежегодно прирастает на 20–30%. Прогнозируется, что к 2030 году он приблизится к € 12 трлн евро», — констатировала она.

Также Завьялова сообщила, что в России по направлениям высокотехнологичной промышленности объем зеленых проектов оценивается в 7-13 трлн рублей на горизонте до 2030 года.

Кроме того, старший вице-президент по ESG Сбербанка напомнила о том, что коллеги из стран БРИКС поддержали предложение банка создать единую бизнес-площадку по обмену решениями в области GreenTech.