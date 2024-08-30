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Сбер проконтролирует расходование средств на строительство ВСМ Москва-Петербург

Сбер окажет сопровождение проекта скоростной железной дороги Москва-Петербург

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Пресс-служба Сбера

Сбербанк будет контролировать целевое расходование средств при строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Санкт-Петербург. Соответствующее соглашение заключили банк и концессионер проекта компания «ВСМ Две Столицы». Об этом сообщили в пресс-службе Сбера.

Предмет договора — оказание Сбером услуг по расширенному банковскому сопровождению концессионного соглашения о финансировании, создании, эксплуатации инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта общего пользования от станции Крюково (Алабушево) до станции Санкт-Петербург-Главный, говорится в сообщении.

Также Сбер проконтролирует приобретение высокоскоростного железнодорожного подвижного состава.

По словам первого заместителя председателя правления Сбербанка Александра Ведяхина, эта услуга позволит заказчику проекта и финансирующим организациям видеть в онлайн-режиме на стадии строительства все уровни его исполнителей (подрядчиков, субподрядчиков, поставщиков), а также направления расходования средств и их остатки, соответствие потраченных средств и выполненных работ.

«Мы организуем процесс, который позволит снизить риски реализации проекта и обеспечит доведение средств до конечных исполнителей, их расходование на цели проекта, которые установлены поручениями президента и распоряжением правительства», — пояснил Ведяхин.

Генеральный директор компании «ВСМ Две Столицы» Олег Тони рассказал, что высокоскоростная магистраль «Москва — Санкт-Петербург» пройдет через шесть субъектов страны и свяжет Центральный и Северо-западный транспортные узлы, в которых проживает более 40 млн человек.

Участниками проекта стали правительство РФ, правительство Москвы и другие субъекты РФ, по территории которых будет проходить высокоскоростная линия — администрация Санкт-Петербурга, правительства Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областей, а также «РЖД», Сбербанк совместно с синдикатом российских банков и компания по управлению активами пенсионного фонда «Лидер».

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