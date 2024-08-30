Российская компания предоставит 41 поезд для ВСМ Москва — Санкт-Петербург

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) подписала контракт, в рамках которого будет реализовано строительство и поставка 41 высокоскоростного поезда для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Об этом сообщили в пресс-службе ГТЛК.

«Полностью серия из 41 серийного поезда должна быть завершена в 2030 году. Подвижной состав будет передан в лизинг концессионеру «ВСМ Две столицы», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что сумма контракта составила 12 млрд рублей. Производством поездов займутся «Уральские локомотивы».

14 марта Минтранс РФ дал старт строительства первой в стране ВСМ Москва — Санкт-Петербург. Она пройдет через шесть субъектов России: Москву, Санкт-Петербург, Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области.

8 апреля президент России Владимир Путин поручил правительству построить требующуюся инфраструктуру на территориях, по которым пройдет высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва — Петербург. Кабмину будут помогать власти указанных регионов.

Ранее в РФ запустили первый беспилотный поезд «Ласточка».