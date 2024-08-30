ЕС направит следующий транш прибыли от активов РФ Украине в следующем году

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС направит следующий транш прибыли от замороженных активов Российской Федерации на военную помощь Украине к марту 2025 года. Его слова приводит ТАСС.

«К марту будет второй транш прибыли от активов», — заявил он.

По его словам, транш будет направлен на укрепление оборонной индустрии Украины.

До этого Боррель заявил, что страны ЕС практически истощили свои военные запасы в связи с поставками помощи Киеву. По словам глав евродипломатии, в Евросоюзе уже пополнили запасы в размере 700 тыс. снарядов калибра 155 мм, но, подчеркнул он, сообщество не сумело достигнуть своей цели, поскольку «планируемое количество должно составлять миллион снарядов». Он добавил, что европейские страны активно наращивают производство боеприпасов.

Также Боррель рассказал, что общая военная помощь Евросоюза Украине достигла €43,5 млрд.

Ранее в ЕС приняли решение по месту обучения украинских военных.