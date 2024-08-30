Россияне стали реже покупать контрацептивы онлайн

Продажи средств контрацепции на российских маркетплейсах за полгода упали более чем на четверть, заявил генеральный директор компании Moneyplace Сергей Касьянов. Его слова приводит портал НСН.

«Контрацептивы продаваться стали меньше, чем было, количество снизилось на 27%», — сказал эксперт.

Репродуктологи объясняют такую динамику продаж тем, что россияне стали вести менее активную половую жизнь.

Также Касьянов указал на снижение онлайн-продаж БАДов.

Чаще всего в январе — июне россияне заказывали онлайн продукты питания. Общий объем рынка e-commerce за шесть месяцев вырос на 40% в годовом выражении и составил 3,9 трлн рублей. Из этой суммы порядка 588 млрд было потрачено на еду.

До этого стало известно, что с 2021 года число интернет-магазинов в России выросло в семь раз.

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