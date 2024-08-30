Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне стали реже покупать контрацептивы онлайн

Moneyplace: продажи контрацептивов на маркетплейсах упали на 27%

close
Freepik.com

Продажи средств контрацепции на российских маркетплейсах за полгода упали более чем на четверть, заявил генеральный директор компании Moneyplace Сергей Касьянов. Его слова приводит портал НСН.

«Контрацептивы продаваться стали меньше, чем было, количество снизилось на 27%», — сказал эксперт.

Репродуктологи объясняют такую динамику продаж тем, что россияне стали вести менее активную половую жизнь.

Также Касьянов указал на снижение онлайн-продаж БАДов.

Чаще всего в январе — июне россияне заказывали онлайн продукты питания. Общий объем рынка e-commerce за шесть месяцев вырос на 40% в годовом выражении и составил 3,9 трлн рублей. Из этой суммы порядка 588 млрд было потрачено на еду.

До этого стало известно, что с 2021 года число интернет-магазинов в России выросло в семь раз.

Ранее россиянам рассказали, как вывести деньги с кошелька Wildberries.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами