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Россияне ринулись отдыхать в Малайзию

Турпоток из России в Малайзию за июнь подскочил в 1,5 раза

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petitgo.com

Турпоток из России в Малайзию в июне подскочил на 50,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет АТОР.

За первый месяц лета азиатскую страну посетили 6710 россиян. Для сравнения: в июне 2023-го число визитов составило 4456.

Статистики за июль — август пока нет, однако туроператоры утверждают, что продажи этим летом были выше, чем год назад.

Между тем по итогам первого полугодия турпоток из России в Малайзию сократился на 6,7%, до 60 тыс. визитов против 64,4 тыс. за январь — июнь прошлого года.

В 2024 году Малайзия рассчитывает принять 142 тыс. путешественников из РФ (+30%). Общий турпоток прогнозируется в объеме 27,3 млн туристов.

До этого в «Островке» назвали 10 городов с ценой ночи в отеле от 3 тыс. рублей в сентябре. Самыми дешевыми направлениями в начале осени являются Судак, Краснодар, Минеральные воды, Ейск и Туапсе.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще путешествовать с детьми.

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