В России захотели монетизировать мороз

Власти Якутии провели встречу с академиками и членами-корреспондентами Российской академии наук (РАН) для обсуждения способов монетизации холода, как один из ресурсов региона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Айсен Николаев.

«Для нас, якутян, холод является ключевым фактором, определяющим жизнедеятельность. Мы обсудили ключевые направления развития в контексте использования холода как ресурса для развития Якутии», — заявил он.

Николаев отметил, что важными аспектами стали развитие системы науки и образования, а также разработка безопасных технологий в регионе. Глава республики подчеркнул, что создаются новые отрасли экономики, ориентированные на использование якутских климатических преимуществ.

Николаев добавил, что в ходе встречи были рассмотрены вопросы по созданию комплексной научно-технической программы, в основу которой ляжет научный и практический опыт Якутии. Глава республики подчеркнул, что к этой работе могут быть привлечены ведущие научные центры, а также передовые инженерные школы, промышленные и инновационные предприятия.

До этого сообщалось, что понижение температуры воздуха до минусовых значений и мокрый снег ожидаются в некоторых районах республики Саха — Якутии.

Ранее Путин встретился с жителями Якутска на улице.