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Россияне за копейки продают недвижимость в Финляндии своим согражданам

Yle: россияне продают жилье в Финляндии согражданам с огромными скидками

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Shutterstock/Vika Sholohov

Владельцы недвижимости в Финляндии, проживающие в РФ, перепродают ее россиянам по ту сторону границы за копейки. Об этом пишет издание Yle.

Граждане РФ, переехавшие в Финляндию, приобретают дома и коттеджи у соотечественников с огромными скидками. Так, почти половина таких сделок в этом году не превышала €30 тыс. При этом часто продаваемые объекты относятся к категории старых или даже ветхих.

Юго-восточная приграничная зона раньше была популярным местом дачного отдыха для россиян. Их привлекала финская природа, при этом не слишком беспокоило состояние домов, комментирует риелтор Хельми Маннинен. В связи с закрытием границы и проблем с банковскими переводами собственники стали распродавать имущество.

«Многие россияне, живущие в Финляндии, воспользовались возможностью заключить выгодные сделки», — отметил эксперт Хельсинкского университета Маркку Кангаспуро.

До этого стало известно, что в Финляндии подготовили законопроект о запрете на покупку недвижимости в стране гражданами РФ.

Ранее аналитики отметили спад спроса россиян на недвижимость за рубежом.

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