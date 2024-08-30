Россияне за копейки продают недвижимость в Финляндии своим согражданам

Владельцы недвижимости в Финляндии, проживающие в РФ, перепродают ее россиянам по ту сторону границы за копейки. Об этом пишет издание Yle.

Граждане РФ, переехавшие в Финляндию, приобретают дома и коттеджи у соотечественников с огромными скидками. Так, почти половина таких сделок в этом году не превышала €30 тыс. При этом часто продаваемые объекты относятся к категории старых или даже ветхих.

Юго-восточная приграничная зона раньше была популярным местом дачного отдыха для россиян. Их привлекала финская природа, при этом не слишком беспокоило состояние домов, комментирует риелтор Хельми Маннинен. В связи с закрытием границы и проблем с банковскими переводами собственники стали распродавать имущество.

«Многие россияне, живущие в Финляндии, воспользовались возможностью заключить выгодные сделки», — отметил эксперт Хельсинкского университета Маркку Кангаспуро.

До этого стало известно, что в Финляндии подготовили законопроект о запрете на покупку недвижимости в стране гражданами РФ.

Ранее аналитики отметили спад спроса россиян на недвижимость за рубежом.