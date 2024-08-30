Сбер занял лидирующую позицию в рейтинге инновационности «Сколково»

Сбер занял первое место в рейтинге инновационности банков Sk Fintech Hub по итогам первого полугодия 2024 года, сообщает пресс-служба банка.

В Сбере уточнили, что проактивная работа по продвижению технологического предпринимательства помогла банку добиться таких результатов. Кроме того, на оценку повлияло развитие собственной платформы SberUnity для взаимодействия стартапов, корпораций и инвесторов, а также совершенствование цифровых сервисов для бизнеса.

«Сбербанк, начиная с прошлого года, прочно удерживает лидерство в рейтинге, который дает объективный срез развития инноваций в стране и помогает принимать более эффективные управленческие решения на основе полученных данных. Сбер много вкладывает в R&D, сотрудничает с научными и образовательными учреждениями, запускает акселераторы для молодежи и собственных сотрудников», — отметил первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин.

По его словам, банк тесно работает со стартапами, пилотирует их решения, а также растит отечественное сообщество стартапов, инвесторов и корпораций.

«Сбер системно работает с инновациями, повышая эффективность бизнес-процессов и качество клиентского опыта во всех каналах взаимодействия. Это наш вклад в создание благоприятных условий для роста инновационных компаний и привлечения инвестиций в эту отрасль, в создание прорывных решений для опережающего технологического развития России», — добавил он.

Среди других факторов, повлиявших на рейтинг Сбера, в компании выделили проведение специализированных мероприятий для стартапов и разработчиков в России. Это питч-сессии, хакатоны и молодежные акселераторы, в которых приняли участие 195 тыс. школьников и студентов со всей страны. Также высокую оценку получили специальные решения для венчурного рынка, представленные на платформе SberUnity. Сейчас на ней зарегистрировано почти 5 тыс. стартапов, около 500 корпораций и инвесторов.

Отмечается, что в исследовании «Сколково» приняли участие топ-20 российских банков. Оно проводилось по 20 критериям, которые сгруппированы в пять блоков.