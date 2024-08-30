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В РАН оценили выгоду глобального потепления для России

РАН: рост среднегодовой температуры на 1˚С может увеличить ВВП России на ₽1 трлн

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Depositphotos

Рост среднегодовой температуры на 1°С приведет к увеличению годового ВВП России более чем на 1 трлн рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.

Одним из ключевых «выгодоприобретателей», по оценкам экспертов, станет строительный сектор. Климатические изменения приведут к разрушению старых зданий, что способствует росту активности застройщиков. Ввод новых проектов и создание логистической инфраструктуры рядом с ними будут приносить российской экономике порядка 466 млрд рублей в год.

Масштабные выгоды прогнозируются и в сельском хозяйстве. В первую очередь речь идет о дополнительных доходах от зерна. Более благоприятные для зерновых культур условия позволят нарастить производство, а, следовательно, и его сбор и экспорт. Это позволит увеличить доходы РФ еще на порядка 536 млрд рублей.

Также в РАН отметили большой потенциал Северного морского пути (СМП).

До этого в «Росатоме» спрогнозировали резкий рост транзита в Китай по Севморпути к 2030 году.

Ранее стало известно, что чаще всего перевозили по СМП в 2023 году.

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