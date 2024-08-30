СМИ узнали о миллиардах юаней, зависших между Россией и КНР

Проблемы с платежами из России в Китай усилились, а задержки в транзакциях выросли из-за угрозы вторичных санкций США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что банки Китая ужесточили соблюдение правил из-за санкционных угроз и в августе положение только ухудшилось — государственные кредитные организации КНР стали массово сворачивать операции с РФ, из-за чего задерживаются платежи на миллиарды юаней.

При этом, по данным ряда источников, в России не сильно обеспокоены случившемся, так как платежи в приоритетных областях по-прежнему проходят нормально и с обеих сторон существует политическая воля на продолжение сотрудничества. Уточняется, что расчеты поставок сырьевых товаров проходят успешно, а проблемы в основном затрагивают небольших предпринимателей, торгующих продовольственными товарами.

До этого стало известно, что Народный банк Китая начал постепенно ослаблять поддержку курса юаня, сигнализируя о нежелании допускать чрезмерное укрепление валюты. Разрыв между официальным курсом и рыночными оценками достиг годового минимума. Это связано с тем, что более сильный юань может помешать экономическому восстановлению и снижает привлекательность китайских активов.

Ранее в Китае сделали резкое заявление о санкциях перед визитом чиновника из США.