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Россиянам назвали скрытые риски серой зарплаты

SuperJob: россияне с серой зарплатой рискуют получить маленькую пенсию

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«Газета.Ru»

Сотрудники с серой зарплатой рискуют остаться с маленькой пенсией, предупреждают эксперты сервиса SuperJob. Об этом пишет газета «Известия».

«Серый работодатель платит взносы на обязательное социальное страхование только с официальной части зарплаты. В случае серой зарплаты у сотрудника будет меньше больничный, декретные и другие социальные выплаты», — отметили аналитики.

Кроме того, сотрудник, работающий за серую зарплату, рискует столкнуться с тем, что ему просто не выплатят неофициальную часть оклада. Поскольку эта сумма не прописана в трудовом договоре и локальных актах, добиться своих денег будет крайне сложно, подчеркнули специалисты.

Если сотрудника не устраивает получать деньги в конверте, он может обратиться к работодателю с просьбой о переводе на белую зарплату. В случае отказа работник имеет право обратиться в налоговую, инспекцию труда или в суд.

До этого стало известно, что в 2023 году в Россию приехали 3,5 млн трудовых мигрантов.

Ранее экономист оценил рост реальных доходов россиян.

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