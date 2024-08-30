В МВФ предупредили о негативных последствиях излишних госрасходов для экономики

Избыточное вмешательство государства в экономику может привести к снижению эффективности бизнеса. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на экономистов Международного Валютного Фонда (МВФ).

Специалисты объяснили, что по мере того как государства наращивают заимствования и вмешательство в экономику для уравнивания чрезмерной волатильности макроэкономических и финансовых условий, становится больше рисков неэффективного распределения ресурсов в пользу проектов с низкой производительностью. Возможностей более рациональных вложений частных инвесторов при этом становится меньше на фоне растущей для них стоимости заимствований, что и приводит к замедлению темпов производительности.

По данным МВФ, мировой государственный долг в текущем году увеличился до $325 трлн с «допандемийных» $260 трлн. В частности, в странах «Большой семерки» (G7) общий госдолг превышает 130% ВВП по сравнению с 65% в 2000 году.

В организации также считают, что последствия роста госрасходов для экономики приводят к снижению производительности. Такая тенденция наблюдается в странах с дорогостоящими госсубсидиями, например, на ископаемое топливо. В странах G7 рост производительности уменьшился с 1,6% в начале 2000-х годов до 0,6% в последние годы: во Франции, Германии, США и Канаде показатель сократился более чем на 1,2 процентного пункта.

Выводы экономистов МВФ показательны и для экономики России, пишет «Коммерсантъ». Правительство увеличивало бюджетные расходы для восстановления после пандемии, а затем перешло к госстимулированию компаний в условиях санкций и ради построения суверенной экономики. Власти отмечали, что импортозамещение потребует увеличения госрасходов, при этом создание многих отраслей с первоначального этапа чаще всего подразумевает неэффективные траты — речь идет о поддержке планово-убыточных проектов, заявляли в Минпромторге.

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