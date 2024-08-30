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Стало известно, сколько турецких брендов одежды пришли в Россию за три года

Число турецких брендов одежды в России с 2022 года выросло вдвое

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Валерий Мельников/РИА Новости

К концу текущего года в России будут работать 24 турецких fashion-ретейлеров, что более чем вдвое превышает значение начала 2022-го (тогда их было 11). Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на Nikoliers.

Турецкие бренды были широко представлены в РФ еще до 2022 года. В стране присутствовали LC Waikiki, Colin's, DeFacto, Koton. Сейчас эти сети продолжают активно расширяться.

Активному появлению новых fashion-ретейлеров из Турции на российском рынке способствовал уход крупных международных брендов после начала конфликта на Украине.

В 2022-2023 годах четверть всех пришедших в Россию брендов были из Турции, еще 23% — из Китая.

Всего с начала 2024 года на российский рынок вышли 18 новых зарубежных брендов. Большинство из них открываются в Москве (72%). Компании выбирают торговые площади в среднем в 215 квадратных метров.

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