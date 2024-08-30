В ЦБ предсказали судьбу наличных рублей

Объем наличных денег в обращении к концу 2024 года может как сократиться на 200 млрд рублей, так и вырасти на ту же сумму, говорится в проекте документа Центрального банка РФ «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026 и 2027 годов».

Если показатель снизится, это будет первое сокращение за календарный год за последние 26 лет, отмечает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Уменьшение объема наличных может произойти ввиду жесткой монетарной политики ЦБ, отмечают аналитики. Высокая ключевая ставка обеспечила рост ставок по вкладам и, следовательно, приток денег в банки. Свою роль также сыграет распространение безналичных платежей, заключили эксперты.

До этого в России спрогнозировали дальнейший рост ставок по депозитам до конца года.

Ранее экономист перечислил подвохи вкладов и накопительных счетов.