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Стало известно, куда дешевле всего полететь осенью

«Авиасейлс»: почти треть россиян запланировали перелеты из Москвы на сентябрь

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Shutterstock

Треть всех авиабилетов на сентябрь россияне забронировали с вылетом из Москвы (34%). Еще 11% бронирований приходится на пассажиров из Санкт-Петербурга. Из Сочи отправится 7% путешественников. Такую статистику «Газете.Ru» предоставили в пресс-службе сервиса «Авиасейлс». Там рассказали, куда дешевле всего улететь из этих городов в начале осени.

Из Москвы самые низкие цены установлены на внутренние перелеты. Стоимость билета туда-обратно на одного пассажира в экономклассе в:

*Казань — от 4 300  рублей,
*Псков — от 4 380 рублей,
*Чебоксары — от 4 740 рублей,
*Санкт-Петербург — от 4 750  рублей,
*Архангельск — от 4 960 рублей.

Самые бюджетные зарубежные направления, стоимость авиабилетов туда-обратно в сентябре в:

*Минск (Беларусь) — от 7 070 рублей,
*Ереван (Армения) — от 16 660 рублей,
*Даламан (Турция) — от 17 910 рублей,
*Усть-Каменогорск (Казахстан) — от 20 920 рублей (с одной пересадкой),
*Ургенч (Узбекистан) — от 22 450 рублей.

Из Санкт-Петербурга:

По России:

*Москва — от 4 750 рублей,
*Мурманск — от 5 440 рублей,
*Архангельск — от 5 550 рублей,
*Оренбург — от 6 220 рублей,
*Саранск — от 6 270 рублей.

Дешевые авиабилеты за границу, стоимость туда-обратно в сентябре:

*Минск (Беларусь) — от 8 260 рублей,
*Ереван (Армения) — от 22 900 рублей (с одной пересадкой),
*Астана (Казахстан) — от 26 750 рублей (с одной пересадкой),
*Даламан (Турция) — от 26 760 рублей (с одной пересадкой),
*Дубай (ОАЭ) — от 27 630 рублей (с одной пересадкой).

Из Сочи:

Стоимость самых дешевых перелетов туда-обратно по России:

*Минеральные Воды — от 4 370 рублей,
*Элиста — от 5 950 рублей,
*Ставрополь — от 6 720 рублей,
*Махачкала — от 7 930 рублей,
*Нальчик — от 7 970 рублей.

Самые бюджетные зарубежные направления, стоимость перелета туда-обратно:

*Ереван (Армения) — от 12 700 рублей,
*Баку (Азербайджан) — от 14 940 рублей,
*Стамбул (Турция) — от 15 220 рублей,
*Тбилиси (Грузия) — от 17 520 рублей,
*Актау (Казахстан) — от 21 500 рублей.

Исследование было проведено в августе 2024 года.

Ранее были названы города с самыми дешевыми отелями в сентябре.

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