В РФ существенно увеличилось количество турецких брендов одежды

Число брендов одежды, обуви и аксессуаров из Турции на российском рынке за последнее время выросло в два раза. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

В материале отмечается, что турецкие продавцы выиграли от ухода из РФ западных fashion-ретейлеров. Им и китайским брендам удалось занять освободившуюся нишу, что подтверждают данные Fashion Consulting Group.

Аналитики выяснили, что в 2022–2023 годах на российский рынок одежды пришли 27 новых иностранных розничных компаний. Из них 26% фирм оказались турецкими, а еще 23% — китайскими.

Более того, рост спроса на товары из Турции зафиксировали и маркетплейсы. В частности, на Ozon за первые шесть месяцев 2024 года количество брендов одежды и обуви из этой страны увеличилось на 40% по сравнению с предыдущим годом. На Wildberries также продолжает появляться все больше турецких товаров, подчеркивается в публикации.

«Турецкий производители активно осваивали потребительский рынок РФ вплоть до начала 2000-х годов, но заморозили экспансию, не выдержав напора международных сетей», — говорится в статье.

Обозреватели добавили, что уход западных компаний из РФ благотворно повлиял на продавцов из Турции. Но теперь у них появились новые конкуренты в лице российских ритейлеров, которые также «набирают обороты».

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