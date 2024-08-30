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Российский посол назвал сумму помощи Запада Украине

Посол РФ Евдокимов: помощь Запада Украине превысила $200 млрд

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Reuters

Помощь США и их союзников Украине превысила $200 млрд, американское оружие вовсю используется при ударах по гражданским объектам в России. Об этом в интервью РИА Новости заявил российский посол в Азербайджане Михаил Евдокимов.

Дипломат напомнил, что президент США Джо Байден назвал поставки финансовой помощи и вооружения Киеву «разумной инвестицией», целью которых является ослабить Российскую Федерацию.

13 июня 2024 года лидеры стран — членов «Большой семерки» (G7) договорились о выделении $50 млрд на помощь Киеву за счет прибыли от заблокированных российских активов. Ожидается, что Украина получит данные средства до конца текущего года.

Также 29 августа глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз уже начал направлять доходы от замороженных российских активов на оплату военной помощи Украине, речь идет о €1,4 млрд.

Россия неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине только оттягивают урегулирование конфликта, а также напрямую вовлекают страны НАТО в происходящее.

Ранее в правительстве Украины рассказали, сколько денег страна получила от зарубежных партнеров за последние 2,5 года.

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