Рoссийское пaртнерствo за сохранение климата обновило меморандум

Рoссийское пaртнерствo за сохранение климата, в котором состоит больше 40 компаний, обновило меморандум в связи с принятой в стране стратегией по достижению углеродной нейтральности к 2060 году. Об этом сообщила председатель оргкомитета Климатического партнерства Ольга Санарова.

Важнейшей целью объединения российских компаний представитель партнерства назвала содействие продвижению климатической повестки в России через системный диалог бизнеса, органов власти, научного сообщества и широкой общественности.

«С момента появления Климатического партнерства мы видим, как меняется повестка. В России была принята стратегия по достижению углеродной нейтральности к 2060 году, многие компании реализуют собственные климатические проекты, которые постоянно актуализируются», — отметила она.

Обновление ключевого документа объединения — меморандума, который описывает цели и инструменты добровольной организации, — это ответ на развитие вопросов климатической повестки в целом, приведение его в соответствии с текущим контекстом, пояснила Ольга Санарова.

Климатическое партнерство России было создано восемь лет назад крупными российскими и зарубежными компаниями для экспертного обсуждения вопросов климата, поиска решений и продвижения национальных интересов в контексте глобальных климатических вопросов.

Под эгидой объединения в России проводятся различные мероприятия, в том числе образовательного характера, на которых обсуждаются вопросы стимулирования компаний к снижению углеродного следа.

На данный момент в объединении состоит больше 40 компаний, включая «РусГидро», «Альфа-Банк», Сбер, «Татнефть», «Алроса», ВТБ, «Ингосстрах», ВШЭ, а также холдинг Эн+, основанный промышленником Олегом Дерипаской.

К партнерству присоединяются компании, которые стремятся проявить ответственное отношение к окружающей среде. В июле председатель оргкомитета Климатического партнерства Ольга Санарова вошла как представитель объединенной компании Эн+ в управляющий совет национальной сети Глобального договора ООН в России. Кооперация партнерства и Глобального договора поможет продвижению национальных интересов в сфере климатической повестки на международном уровне.