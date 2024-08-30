ФНС приостановила операции по счетам вице-президента Telegram Перекопского

Федеральная налоговая служба России заморозила операции по счетам вице-президента Telegram Ильи Перекопского в нескольких банках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные налоговой и сервиса «БИР-Аналитик».

Отмечается, что Перекопский был учредителем в компаниях ООО «Орден магических технологий» и ООО «Погребок у Докичева». Обе компании в настоящее время недействующие. Движение средств заблокировано на счетах в трех разных банках. По данным агентства, причиной стало то, что Перекопский не предоставлял информацию о налогах в налоговый орган, а также не исполнил требования об уплате задолженности.

Перескопский также был соучредителем компании — ООО «Дуров» вместе с основателем Telegram Павлом Дуровым. Компания прекратила существование, долгов перед налоговой она не имеет.

Европейские СМИ писали, что Перекопский упоминается в материалах по делу братьев Дуровых, однако нет данных, выдан ли на него ордер.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле-Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана.

Вечером 28 августа суд в Париже предъявил обвинение Павлу Дурову по шести пунктам. Среди них отказ от сотрудничества со спецслужбами, кибермошенничество, соучастие в распространении наркотиков и детской порнографии через Telegram. Дурова поместили под судебный надзор: он вышел под залог €5 млн с обязательством являться в полицию два раза в неделю. Ему запрещено покидать территорию Франции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Илон Маск призвал освободить Дурова.