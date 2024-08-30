Рыбаков хотят обязать отчитываться о ценах на сельдь и лосось

Участников рыбного рынка предложили обязать передавать в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) сведения о внебиржевых сделках по продаже лосося, минтая и других видов рыбы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на участников рынка.

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) обратилась в контролирующий орган с предложением расширить перечень товаров, по которым правительство уже обязало участников рынка предоставлять информацию о договорах, которые были заключены вне организованных торгов. Как отмечает издание, сейчас это нефтепродукты, природный газ, минеральные удобрения, пшеница и другое.

В перечень предлагают включить минтай, треску, лососевых, сельдь, пикшу, скумбрию и камбалу.

Один из источников издания сообщил, что на основе данных о внебиржевых сделках СПбМТСБ планирует сформировать индикатор рыночной цены рыбы, что, как рассчитывает биржа, будет способствовать более прозрачному ценообразованию на продукцию и предотвращению спекуляции.

По мнению биржи, эти индикаторы могут быть полезны и участникам рынка для формирования цен, что также позволит россиянам приобретать рыбу по «справедливым и конкурентным ценам».

До этого вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев заявлял, что объективных предпосылок для подорожания рыбы и красной икры нет, рост цен спекулятивен.

Ранее россиян пообещали не оставить без красной икры к Новому году.