Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рыбаков хотят обязать отчитываться о ценах на сельдь и лосось

РБК: биржа попросила ФАС обязать участников рыбного рынка отчитываться о ценах

close
Emilio Morenatti/AP

Участников рыбного рынка предложили обязать передавать в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) сведения о внебиржевых сделках по продаже лосося, минтая и других видов рыбы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на участников рынка.

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) обратилась в контролирующий орган с предложением расширить перечень товаров, по которым правительство уже обязало участников рынка предоставлять информацию о договорах, которые были заключены вне организованных торгов. Как отмечает издание, сейчас это нефтепродукты, природный газ, минеральные удобрения, пшеница и другое.

В перечень предлагают включить минтай, треску, лососевых, сельдь, пикшу, скумбрию и камбалу.

Один из источников издания сообщил, что на основе данных о внебиржевых сделках СПбМТСБ планирует сформировать индикатор рыночной цены рыбы, что, как рассчитывает биржа, будет способствовать более прозрачному ценообразованию на продукцию и предотвращению спекуляции.

По мнению биржи, эти индикаторы могут быть полезны и участникам рынка для формирования цен, что также позволит россиянам приобретать рыбу по «справедливым и конкурентным ценам».

До этого вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев заявлял, что объективных предпосылок для подорожания рыбы и красной икры нет, рост цен спекулятивен.

Ранее россиян пообещали не оставить без красной икры к Новому году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами