Рыбаков хотят обязать отчитываться о ценах на сельдь и лосось

Участников рыбного рынка предложили обязать передавать в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) сведения о внебиржевых сделках по продаже лосося, минтая и других видов рыбы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на участников рынка.
Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) обратилась в контролирующий орган с предложением расширить перечень товаров, по которым правительство уже обязало участников рынка предоставлять информацию о договорах, которые были заключены вне организованных торгов. Как отмечает издание, сейчас это нефтепродукты, природный газ, минеральные удобрения, пшеница и другое.
В перечень предлагают включить минтай, треску, лососевых, сельдь, пикшу, скумбрию и камбалу.
Один из источников издания сообщил, что на основе данных о внебиржевых сделках СПбМТСБ планирует сформировать индикатор рыночной цены рыбы, что, как рассчитывает биржа, будет способствовать более прозрачному ценообразованию на продукцию и предотвращению спекуляции.
По мнению биржи, эти индикаторы могут быть полезны и участникам рынка для формирования цен, что также позволит россиянам приобретать рыбу по «справедливым и конкурентным ценам».
До этого вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев заявлял, что объективных предпосылок для подорожания рыбы и красной икры нет, рост цен спекулятивен.
Ранее россиян пообещали не оставить без красной икры к Новому году.