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Стало известно, какие регионы нуждаются в ветеринарах

В HeadHunter назвали пять российских регионов с высоким спросом на ветеринаров

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ГБУ «Мосветобъединение»

С января по август 2024 года в России было открыто почти 11 тысяч вакансий для ветеринарных врачей (+19% за год). Зарплаты этих специалистов за год выросли на 7 тыс. рублей и достигли 63,3 тыс. рублей в среднем. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru в преддверии Дня ветеринарного врача 31 августа.

В 2024 году самый высокий спрос на ветеринарных врачей наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Краснодарской крае и Белгородской области. В этих пяти российских регионах открыто от 300 до 2 тыс. вакансий для подобных специалистов. При этом кратно выросла потребность в ветеринарах у компаний из республик Калмыкия, Карачаево-Черкесской, Саха (Якутия), Бурятия, Хакасия, а также из Кемеровской области.

Самые высокие зарплаты ветеринарам в этом году предлагают работодатели из Дагестана (130 тыс. рублей, прирост в полтора раза по сравнению с 2023 годом), Магаданской (110 тыс. рублей, +16%) и Амурской (90 тыс. рублей, рост в полтора раза) областей, а также из Москвы (84,9 тыс.рублей, +10% в годовом выражении).

Профессия ветеринарного врача относится к числу дефицитных, и за год недостаток этих специалистов усугубился: hh.индекс по профессии (показывает соотношения активных резюме на одну вакансию) опустился с трех в прошлом году до двух с половиной летом этого года.

Исследование было проведено в августе 2024 года.

Ранее стало известно, какие регионы нуждаются в шахтерах.

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