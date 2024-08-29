В Конгрессе выразили беспокойство из-за финансирования исследований Китая

Финансирование со стороны американского правительства способствовало получению более 1000 патентов США исследователями из Китая с 2010 года. Об этом пишет агентство Reuters.

По данным ведомства, финансирование от различных правительственных агентств США привело к получению 92 патентов через Пентагон, 175 — от министерства энергетики и 4 — при поддержке NASA. Больше всего патентов — 356 — было получено благодаря финансированию министерства здравоохранения и социальных служб.

«Тревожно, что американские налогоплательщики невольно профинансировали более 1000 патентов, заявленных китайскими организациями, причем на долю Министерства обороны приходится почти 100 из этих патентов» — сказал председатель специального комитета по Китаю, республиканец Джон Мооленаар.

Количество таких патентов снизилось с пикового значения в 99 в 2019 году до 61 в 2023 году. В первом квартале 2024 года зарегистрировано 16 патентов, несмотря на растущую обеспокоенность правительства США тем, что китайские научно-технические достижения представляют угрозу национальной безопасности.

На прошлой неделе глава МИД КНР Ван И заявил, что Вашингтону пора прекратить давление на китайскую экономику. Он призвал США прекратить ущемлять интересы Китая в экономике, торговле и науке. Пекин также назвал незаконными новые санкции США против китайских компаний за сотрудничество с Россией.

Ранее расчеты Китая в юанях достигли очередного рекорда.