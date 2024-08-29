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«Газпром» увеличил поставки газа в Китай

Миллер: «Газпром» увеличил поставки газа в Китай на 37%

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

«Газпром» за январь-август увеличил поставки газа в Китай на 37%. Об этом сообщил глава компании Алексей Миллер, его слова приводит пресс-служба компании.

«Наши ключевые партнеры — это крупнейшие потребители в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В первую очередь это, конечно же, Китай», — заявил он.

Миллер добавил, что «Газпром» последовательно наращивает поставки газа по газопроводу «Сила Сибири» на китайский рынок.

Глава компании отметил, что за восемь месяцев «Газпром» увеличил российские поставки к аналогичному периоду прошлого года на 37%.

Среди прочего Миллер отметил, что в конце января 2027 года газ в Китай пойдет и по «дальневосточному» маршруту. Строительство магистрального газопровода ведется строго по графику.

До этого вице-премьер Государственного совета Китая Хэ Лифэн заявил, что Россия по итогам первого полугодия стала крупнейшим поставщиком нефти, природного газа, калийных удобрений и древесины в Китай.

Ранее сообщалось, что Москва и Пекин обсуждают экспорт газа по трубопроводу через Монголию.

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