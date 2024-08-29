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В Венгрии обвинили ЕС в ханжестве из-за покупки российской энергии через Индию

Сийярто: ряд стран ЕС продолжают закупать энергию из РФ через Индию

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Lev Radin/Global Look Press

Глава венгерского МИД Петер Сийярто обвинил ряд стран Евросоюза в том, что те продолжают «лицемерно и тайком» покупать российские энергоносители через Индию в обход санкций, при этом критикуя Венгрию, которая покупает российскую нефть открыто. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на видеообращение главы внешнеполитического ведомства.

«Значительная часть стран ЕС в обход санкций тайком, ханжески, лицемерно покупает российские энергоносители так же, как и раньше», — сказал он.

Министр напомнил, что Индия в семьдесят раз нарастила импорт из России, в то время как ЕС на сегодняшний день является лидирующим импортером индийской нефти.

Сийярто назвал лицимерием критику ЕС в адрес Венгрии, так как Будапешт покупает нефть у России «честно, открыто и напрямую».

До этого Сийярто заявил, что бездействие Еврокомиссии по вопросу ограничения Украиной транзита нефти из России в Венгрию и Словакию говорит о причастности ЕС к этому делу.

Ранее стало известно, какая страна ЕС наращивает поставки из России.

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