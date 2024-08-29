Нейросетевая модель GigaChat создаст свою версию второго тома «Мертвых душ»

Нейросеть Сбера GigaChat поможет специалистам по литературному наследию великого русского писателя возродить второй том «Мертвых душ» Николая Гоголя. Об этом сообщает пресс-служба банка.

На текущий момент нейросеть уже начала восстанавливать первые главы произведения, утраченного 172 года назад.

«Благодаря искусственному интеллекту читатели смогут встретиться со старыми героями и узнать новых персонажей, какими их мог видеть великий писатель. Это будет первый в мире роман, который воссоздала нейросеть», — говорится в сообщении.

Как рассказал первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин, доверить искусственному интеллекту написать продолжение легендарного произведения Гоголя — серьезный вызов.

«Споры вокруг второго тома «Мертвых душ» не утихают с момента его сожжения: почему писатель уничтожил рукопись, сам ли он это сделал, как развивался сюжет и так далее. Наверняка сегодня вокруг творчества нейрописателя также возникнет жаркая полемика. Но, думаю, любой читатель захочет узнать, как сложилась судьба Чичикова и других гоголевских персонажей. А новые технологии помогут им в этом», — сказал он.

По его словам, GigaChat создаст свою версию книги, опираясь на творчество Николая Гоголя, учитывая его авторский стиль и взяв за основу сохранившиеся черновики.

«Уверен, наш проект поможет не только возродить утраченное произведение, но и привлечь внимание к изучению русской литературы. Появится хороший повод перечитать «Мертвые души», а также остальные произведения Гоголя и других великих классиков», — добавил Ведяхин.

Отмечается, что для того, чтобы GigaChat смог написать сюжетные линии и образы гоголевских героев, он прошел обучение у историков, литераторов и биографов, которые познакомили ИИ с творчеством писателя, его уникальным стилем, архивами, письмами, сохранившимися главами и черновиками второго тома.