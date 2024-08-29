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В ЦБ заявили о необходимости в поддержании жесткой денежно-кредитной политики

В ЦБ сообщили, что при сохранении перегрева экономики инфляция будет ускоряться

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Алексей Куденко/РИА Новости

При сохранении перегрева экономики инфляция в России будет ускоряться. Об этом журналистам заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин, передает ТАСС.

«Ключевая ставка — главный и эффективно работающий инструмент воздействия на инфляцию. Мы учитываем, что возросла доля экономики, которая в меньшей степени чувствительна к денежно-кредитной политике», — сказал он.

Замглавы регулятора подчеркнул, что ЦБ России видит необходимость в более длительном поддержании жесткой денежно-кредитной политики, чем рассчитывалось год назад.

До этого Банк России допустил возможность мирового финансового кризиса. ЦБ обнародовал проект основных направлений денежно-кредитной политики на 2025–2027 годы, представив четыре возможных сценария развития экономики.

На прошлой неделе стало известно, что реальные доходы россиян могут снизиться на 2-3% в 2024 году и на 1-2% в 2025 году.

Ранее ЦБ обозначил сроки снижения перегрева в экономике России.

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