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Россиянам рассказали, как вывести деньги с кошелька Wildberries

Аналитик Вепренцева: вывести деньги с WB-кошелька можно через Balance Pay

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Depositphotos

Вывести деньги с кошелька Wildberries можно через приложение Balance Pay, поделилась лайфхаком с россиянами эксперт по маркетплейсам Таисия Вепренцева. Ее слова приводит News.ru.

Для этого необходимо пройти авторизацию в Balance Pay по номеру телефона, привязанному к аккаунту Wildberries. После регистрации нужно зайти в раздел платежей и выбрать опцию «Перевести», пояснила она.

«Вывод средств возможен только на карту, зарегистрированную на имя владельца аккаунта на Wildberries», — отметила Вепренцева.

Таким образом с WB-кошелька на свой счет можно разово перевести до 60 тыс. рублей. Месячный лимит составляет 200 тыс. рублей.

Маркетплейс Wildberries в четверг, 29 августа, столкнулся с масштабным сбоем. Наибольшее количество обращений поступило из Москвы. Пользователи жаловались на работу сайта и проблемы с оформлением заказов.

Ранее стало известно, что чаще всего покупают россияне онлайн.

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