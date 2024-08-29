ВТБ признан лидером рынка Private Banking в России по версии Forbes

ВТБ в четвертый раз возглавил рейтинг журнала Forbes среди банков для крупного частного капитала, сообщили в пресс-службе финансовой организации.

На сегодняшний день портфель средств под управлением ВТБ Private Banking превышает 5 трлн рублей, увеличившись на треть с начала года.

Больше половины занимают классические рублевые депозиты. Доля инвестиций в общем портфеле превышает 30% — это более 1,5 трлн рублей, уточнили в банке.

Для составления рейтинга команда журнала Forbes отобрала 15 лучших игроков в России. Аналитики производили оценку, учитывая активы, кредитные рейтинги от российских агентств, число клиентов, ставки по депозитам, а также голосование участников рынка.

Набрав 91,67 баллов из 100 ВТБ Private Banking был признан изданием лучшим банком для состоятельных клиентов.

Старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер отметил, что компания намерена тиражировать лучшие практики private banking на другие сегменты, с одной стороны, и развивать новые грани ВИП-обслуживания, с другой.

«Нас ждут новые инвестиционные и транзакционные цепочки, развитие технологий, систем защиты данных и CRM-систем, укрепление страховых, медицинских, правовых сервисов и создание комбинированных финансовых продуктов», — заявил он.

Вице-президент, заместитель руководителя Private Banking и «Привилегии» ВТБ Оксана Семененко напомнила, что история этого сервиса обслуживания состоятельных клиентов в компании насчитывает более 15 лет.

«Развитие инвестиционных решений, классических и альтернативных, Family Office, партнерских программ и оттачивание daily banking — наш путь и наша цель», — сказала она.

Ранее ВТБ Private Banking был признан самым крупным банком в России по числу клиентов HNWI с капиталом свыше 100 млн рублей на ежегодной премии Frank Private Banking Award 2024.