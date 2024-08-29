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Стало известно, сколько заработал «Аэрофлот» в 2024 году

«Аэрофлот» получил 42,3 млрд рублей чистой прибыли в I полугодии по МСФО

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Группа «Аэрофлот» по итогам I полугодия 2024 года получила 42,3 млрд рублей чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«В составе данной прибыли отражены положительные курсовые переоценки и эффект страхового урегулирования, без учета которых скорректированная чистая прибыль составила 27 млрд рублей, что также является значимым улучшением», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что группа смогла достигнуть подобных результатов «впервые за долгое время». За аналогичный период 2023 года «Аэрофлот» понес убытки в размере 102 млрд рублей, следует из отчета компании.

До этого в Сбербанке сообщили, что организация увеличила чистую прибыль во II квартале по МСФО на 10,1%. Заработок банка за январь — июнь текущего года составил 816,1 млрд рублей. При этом рентабельность капитала составила 25,9%.

Ранее стало известно, что регулярная прибыль «Совкомбанка» выросла на 22% за первое полугодие.

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