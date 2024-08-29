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Еще несколько банков Казахстана остановили работу с «Золотой короной»

ТАСС: еще три казахстанских банка приостановили работу с «Золотой короной»

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РИА «Новости»

Еще три казахстанских банка приостановили переводы через российскую систему «Золотая корона». Платежи перестали принимать HalykBank, Bank RBK и «Евразийский банк». Об этом пишет ТАСС.

В кол-центрах заявили, что остановка обслуживания платежей произошла «по техническим причинам». ЦентрКредит, Bereke Bank и Нурбанке пока продолжают работать с «Золотой короной».

Накануне стало известно, что переводы через сервис временно прекратил казахстанский Freedom Bank. Сбои также наблюдались в работе грузинских финансовых организаций. Как сообщалось, причиной стали проверки на связь с подсанкционными лицами после введения нового пакета ограничений США 23 августа.

«Золотая корона» играет значимую роль в международных переводах Казахстана. Так, в июне через сервис было отправлено в другие страны 65,7 млрд тенге. Это порядка 90% всех переводов за рубеж из страны.

Ранее в Турции подтвердили сохранение проблем с переводами в Россию.

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