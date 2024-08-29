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Создатель ChatGPT ведет переговоры о многомиллиардных инвестициях

Создатель ChatGPT компания OpenAI планирует достигнуть стоимости в $100 млрд

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Shutterstock

Компания OpenAI, создатель ChatGPT, ведет переговоры о новом раунде финансирования, который может оценить ее в $100 млрд или более. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, сделку возглавит Thrive Capital, планирующий вложить около $1 млрд в компанию из Сан-Франциско. Также в финансировании может принять участие Microsoft. Новая оценка представляет собой рост примерно на $20 млрд по сравнению с предыдущей восемь месяцев назад.

OpenAI остается лидером в сфере искусственного интеллекта, несмотря на некоторое охлаждение энтузиазма инвесторов в последние месяцы. Компания продолжает развивать свои технологии, включая версии чат-бота, способные генерировать изображения и человекоподобную речь.

В начале 2023 года Microsoft инвестировала $10 млрд в OpenAI, доведя общий объем инвестиций до $13 млрд. Год спустя Thrive возглавил сделку, оценившую компанию более чем в $80 млрд.

До этого стало известно, что Сэм Альтман, глава OpenAI, зарабатывает всего $65 тыс. в год, несмотря на оценку компании в $86 млрд. Однако его личное состояние оценивается в $2,8 млрд благодаря инвестициям в более чем 400 компаний, включая Reddit и Stripe.

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