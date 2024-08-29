Раскрыты доходы экс-замглавы Минобороны Попова

Бывший заместитель министра обороны РФ Павел Попов, которого арестовали по делу о мошенничестве, в 2019 году владел землей и недвижимостью общей площадью почти 30 соток. Соответствующую информацию выяснила «Газета.Ru» на основе анализа данных из деклараций о доходах чиновника.

В последний раз Попов подал антикоррупционную декларацию в 2019 году. Из документа следует, что доход экс-замминистра составил 13,5 млн рублей. При этом заработок его жены был 241 тыс. рублей.

Из декларации также следует, что генерал армии владел земельным участком площадью 2,4 тыс. квадратных метров, квартирой площадью 72,8 квадратного метра в долевой собственности, а также двумя машиноместами площадью 15,7 и 16 квадратных метров. Кроме того, в собственности Попова числится хозблок, чья площадь составила 107,6 квадратного метра.

Также в собственности военного, согласно документу, числился автомобиль Mercedes-Benz А200.

До этого в СК сообщили, что Попов подозревается в организации строительных и ремонтных работ, а также в поставке неких материальных ценностей себе на дачу в Красногорском районе Подмосковья за счет парка «Патриот».

Ранее стало известно, что по месту проживания экс-замглавы Минобороны Попова проходят обыски.