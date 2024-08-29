В Кремле оценили трудности с китайскими банками

Трудности между Россией и Китаем в вопросе международных платежей имеются, но отношения между странами позволяют их обсуждать и решать. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналистам, комментируя усугубление проблем российских компаний с китайскими банками.

У России достаточно конструктивные и партнерские отношения с КНР, которыми Москва дорожит и придает большое значение, отметил он.

«У нас более чем солидный объем торгово-экономических отношений, при таких объемах и такой недружественной окружающей обстановке обойтись без каких-то проблемных историй невозможно, но партнерский дух наших отношений позволяет нам весьма конструктивно обсуждать и решать текущие проблемы», — сказал Песков на брифинге.

В августе российские бизнесмены столкнулись с новой проблемой при оплате импорта из Китая. Газета «Ведомости» писала, что некоторые банки в КНР начали возвращать платежи за уже доставленные товары.

Проблемы с российскими платежами в Китае продолжаются уже более полугода. Эти трудности возникли на фоне ужесточения западных санкций, включая угрозы вторичных санкций со стороны США для банков, работающих с Россией.

Ранее эксперт предложила способ упростить платежи между РФ и КНР.