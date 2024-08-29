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Россияне нашли альтернативу такси в час пик

«Яндекс.Go»: самокаты стали для многих россиян альтернативой такси в час пик

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Владимир Баранов/РИА «Новости»

Все больше россиян начинают использовать кикшеринг вместо такси и общественного транспорта: во время утреннего часа пик самокаты арендуют в 1,5 раза чаще, чем днем, а в вечерний пик — и вовсе в 2 раза чаще. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные сервиса «Яндекс.Go».

Порядка 40% всех поездок на электросамокатах приходится именно на утро и вечер. Кроме того, каждая вторая такая поездка начинается или заканчивается у транспортных узлов: метро, ЖД станций или остановок.

Весной россияне тратили на одну поездку на электросамокате в среднем 133 рубля. В прошлом году средний чек составлял 109 рублей.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого российские сервисы кикшеринга Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс.Go» увеличили штрафы за нарушение правил аренды электросамокатов. Размер максимального штрафа вырос до 100–150 тыс. рублей в зависимости от прокатчика.

Ранее стало известно, как россияне относятся к каршерингу.

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