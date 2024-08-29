Россияне нашли альтернативу такси в час пик

Все больше россиян начинают использовать кикшеринг вместо такси и общественного транспорта: во время утреннего часа пик самокаты арендуют в 1,5 раза чаще, чем днем, а в вечерний пик — и вовсе в 2 раза чаще. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные сервиса «Яндекс.Go».

Порядка 40% всех поездок на электросамокатах приходится именно на утро и вечер. Кроме того, каждая вторая такая поездка начинается или заканчивается у транспортных узлов: метро, ЖД станций или остановок.

Весной россияне тратили на одну поездку на электросамокате в среднем 133 рубля. В прошлом году средний чек составлял 109 рублей.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого российские сервисы кикшеринга Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс.Go» увеличили штрафы за нарушение правил аренды электросамокатов. Размер максимального штрафа вырос до 100–150 тыс. рублей в зависимости от прокатчика.

Ранее стало известно, как россияне относятся к каршерингу.