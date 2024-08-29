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Аналитики предрекли обострение кадрового кризиса в логистике

Arthur Consulting: дефицит кадров в логистике может вырасти на 50% к 2030 году

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Shutterstock

К 2030 году дефицит специалистов может достичь 1,5 млн человек, что на 50% больше текущего показателя. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на аналитику компании Arthur Consulting.

Сегодня в логистике занято около 6 млн россиян, что составляет 8% от общего числа работающего населения. При этом нехватка кадров уже достигает 20%, или 1 млн человек.

Ситуация усугубляется ростом спроса на определенные специальности. Так, число вакансий для водителей категории Е с начала 2024 года увеличилось на 32%, достигнув 8 тыс. При этом количество соответствующих резюме не превышает 2 тыс.

Цифровизация отрасли также влияет на рынок труда. За последний год спрос на IT-специалистов в логистике вырос на 188%.

Кадровый дефицит приводит к серьезным экономическим последствиям. Нехватка водителей и машинистов вызывает простои техники. Компании вынуждены увеличивать расходы на подбор и обучение персонала — в 2024 году затраты могут вырасти на 20-30%.

До этого стало известно, что российский бизнес успешно адаптировался к работе с удаленными сотрудниками, и многие специалисты предпочитают такой формат, даже отказываясь от более высокой зарплаты ради гибкости. В IT-сфере, например, 75% опытных сотрудников не готовы возвращаться в офис. Гибридный формат стал нормой, но остаются вызовы, такие как мотивация и поддержание командного духа. Технологии помогают управлять удаленными командами, однако живое общение и обмен опытом по-прежнему остаются ценными. Офис теперь становится местом для обмена идеями, а не только рабочим пространством.

Ранее Роструд сообщил о планах создать реестр работодателей с нелегальной занятостью.

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